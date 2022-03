Sugerowanie, że wszystkie superbohaterskie produkcje pozbawione są jakichkolwiek walorów (a zatem: nie są "pożywne") i uparte zarzucanie im wtórności, to mijanie się z prawdą. Oczywiście, nie ma co udawać, że "Avengers" to sztuka wysoka. Filmy MCU to przede wszystkim bezpieczna rozrywka, oparta na archetypach i mniej lub bardziej pomysłowo miksująca podstawowe gatunki. Filmy Marvela często jednak opowiadają naprawdę różnorodne historie, a to właśnie opowieść ma dla ich miłośników znaczenie nadrzędne. Francis Ford Coppola uparcie nie chce zaś przyjąć tego do wiadomości.