Złośliwi twierdzą, że "Kler" to ostatni dobry film Wojciecha Smarzowskiego. Niezależnie od naszej opinii na jego temat, nie da się ukryć, że przyciągnął do kin miliony Polaków, odnosząc spektakularny sukces komercyjny i artystyczny. Już dziś możecie zobaczyć go w telewizji - gdzie i o której?