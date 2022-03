Kanye West wyleciał z Instagrama za rasizm. Wystarczyło jedno słowo

W całą aferę wmieszał się bowiem prowadzący "The Daily Show" Trevor Noah. Jak podaje portal Entertainment Weekly, pochodzący z RPA komik odniósł się w trakcie swojego środowego programu do kontrowersji związanych z rozwodem Kim Kardashian i Westa. Jednoznacznie stanął w obronie celebrytki i podkreślił, że przeżywa ona podobne trudności do wielu kobiet dręczonych przez byłych chłopaków i mężów. Ye zareagował na to z wściekłością i opublikował na Instagramie zdjęcie Noaha z podpisem nawiązującym do piosenki słynnej piosenki Kumbaya. Rzecz w tym, że zmienił w niej jedno słowo na obraźliwe, rasistowskie określenie.