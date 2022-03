"Batman" prosto z kin wleci na HBO MAX. Wyciekła data premiery filmu online

Stąd też dla jednych to szok, ale dla innych potwierdzenie obietnic. Wciąż jednak jest to rewolucja, bo o ile dany serwis streamingowy nie produkował w swoich filmów oryginalnych, to na tytuły na licencji musieliśmy czekać przynajmniej kilka miesięcy. Jeżeli za to przypomnimy sobie czasy przed-VOD, to na obejrzenie hitu kinowego w telewizji trzeba było czekać z rok – w przypadku Canal+ czy HBO, a na "zwykłych" stacjach jeszcze dłużej. HBO Max niektórych mogło rozczarować, ale pod tym względem to jedno wielkie WOW.