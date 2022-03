Nie będzie już Camp Nou. Po raz pierwszy w swojej historii FC Barcelona postanowiła sprzedać prawa do nazwy stadionu. Wszystko przez to, że głównym sponsorem klubu zostaje Spotify, które ma poważne plany co do nadchodzącej współpracy z Katalończykami.



Przez cztery następne sezony (poczynając od 2022/2023), w każdym meczu pierwszego zespołu męskiego i żeńskiego FC Barcelony na koszulkach członków drużyny będzie widoczna nazwa muzycznego serwisu streamingowego. Sezon krócej Spotify ma też reklamować się na trykotach treningowych.