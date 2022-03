Warszawa słucha muzyki z Ukrainy i Rosji. Top Apple Music zdominowany przez utwory ze wschodu

Wygląda na to, że przebywający w Warszawie użytkownicy Apple Music wybierają obecnie przede wszystkim ukraińskie i rosyjskie hity. To kolejny dzień, kiedy na liście "TOP 25: Warszawa" możemy zaobserwować dominację numerów wykonywanych przez naszych sąsiadów. Zwłaszcza dziś - 15 marca - topka prezentuje się interesująco: w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych utworów aż osiem tytułów zapisanych jest cyrylicą. Dopiero miejsce 10. należy do polskich arytstów ("Mamo tyś płakała" od sanah i Igora Herbuta).



Trudno powiedzieć, jak sytuacja wygląda w przypadku innych znanych muzycznych serwisów - jak wiemy, Spotify jest zdecydowanie najpopularniejsze (w połowie 2021 roku aż 31% użytkowników globalnych serwisów streamingujących muzykę korzystało właśnie ze Spoti; Apple Music znalazło się na 2. miejscu z wynikiem 15 proc.), jednak nie umożliwia sprawdzenia najczęściej słuchanych kawałków w państwowej stolicy.