"Układanka" rządzi na Netfliksie. Sprawdź najpopularniejsze produkcje serwisu

"Psi patrol" to najpopularniejszy współcześnie serial animowany dla dzieci. Co ciekawe, produkcja zaliczyła jednak spadek względem poprzedniego tygodnia Netflix TOP 10. I możliwe, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest debiut HBO Max. Dlaczego? Otóż na tej platformie można obejrzeć obecnie sezony 3. i 4. (niedostępne na Netfliksie) oraz odcinek specjalny "Psi patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!". Być może część dzieci przerzuciła się więc do konkurencyjnego serwisu.



Wynik: 23 punkty