Uroczy, wyluzowany i zakochany w latach 90. "To nie wypanda" Pixara to idealny film, żeby odetchnąć

"To nie wypanda" trafia do polskich kin w samym środku wielkiej afery powiązanej na równi z Disneyem i Pixarem. Pracownicy studia należący do środowiska LGBT+ i ich sprzymierzeńcy ujawnili w specjalnym oświadczeniu, że szefowie wytwórni przez lata cenzurowali i wycinali wszelkie wątki powiązane z nieheteronormatywnością. Rzuca to nieco niezręczne światło na "To nie wypanda", ponieważ mamy tutaj do czynienia z tytułem w jakimś sensie rewolucyjnym. Po pierwszy w historii Pixara ekipa kreatywna odpowiedzialna za pełnometrażowy film składała się w całości z kobiet.



Można się oczywiście zastanawiać, na ile wszystkie te zakulisowe działania miały wpływ na ostateczny kształt "To nie wypanda". Nie przeceniałbym jednak znaczenia obu przytoczonych powyżej faktów. Ostatecznie to sam film musi się obronić własnymi siłami. Gdybyśmy mieli do czynienia z nieudaną czy też nijaką produkcją, to nikt nie byłby przecież zainteresowany tożsamością animatorek i scenarzystek. W katalogu Pixara z ostatnich lat nie brakowało zaś tytułów idealnie pasujących właśnie do takiej kategorii. "Naprzód" z 2020 roku oraz "Co w duszy gra" i "Luca" z 2021 to wszystko produkcje okropnie przeciętne. Daleki od dawnej formy studia odpowiedzialnego za "Toy Story" i "Gdzie jest Nemo".