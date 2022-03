Szalony "Projekt Adam" już na Netfliksie. A na dokładkę: "Tabu" z Tomem Hardym. Nie przegap nowości

Steven Knight, Tom Hardy i Chips Hardy połączyli siły, oferując widzom pierwszorzędnie zrealizowany, klimatyczny i mroczny serial pt. "Tabu". Produkcja zniknęła z HBO, a teraz cały sezon możecie znaleźć w ofercie Netfliksa - i zdecydowanie polecamy skorzystać z okazji, by nadrobić tę perełkę. Akcja rozgrywa się w Londynie w 1814 roku. Żądny przygód James Keziah Delaney powraca niespodziewanie po dziesięciu latach z Afryki. Mężczyzna wierzy, że uda mu się przejąć po ojcu ogromne przedsiębiorstwo. Szybko jednak wychodzi na jaw, że nie będzie to łatwe. Okazuje się, że dziedzictwo pozostawione przez zmarłego biznesmena jest zgoła inne niż to się mogło na początku wydawać.



Serial już dostępny na Netfliksie.