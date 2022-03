Szefowie Disneya to homofoby? Pixar nie mógł robić filmów o LGBT+, bo Disney cenzurował takie wątki

Rzecz w tym, że wielu pracowników Pixara odebrało wiadomość jako skrajną hipokryzję i postanowiło wyrazić to w specjalnym wewnętrznym oświadczeniu. Nie wiadomo, w jaki dokładnie sposób wyciekło ono do prasy, ale jego treść jest niezwykle ciekawa. Jak podaje portal Variety, przedstawiciele środowiska LGBTQiA+ pracujący w studiu i ich sprzymierzeńcy skarżą się na wycinanie wszystkich scen pokazujących uczucia między z gejami czy lesbijkami w poprzednich filmach Pixara. Na nic zdawały się protesty osób tworzących produkcję czy szefów firmy. Disney raz za razem odsyłał scenariusze z wątkami LGBT+ wyciętymi do cna. Co bardzo kłóci się z słowami Chapeka, że Disney będzie się sprzeciwiać przepisom takim jak "Don't Say Gay" za sprawą filmów o ludziach tworzących środowisko LGBTQiA+.