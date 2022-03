Nad "The Boys: Diabolical" pracowali twórcy "Invincible" oraz "Ricka i Morty'ego" - opinia

Przynajmniej do czasu premiery serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", to właśnie "The Boys" należy uznawać za najważniejszy oryginalny tytuł od Amazon Prime Video. Superbohaterska seria od początku notuje świetne wyniki oglądalności, a poza tym jest też trzecią najwyżej ocenianą produkcją Amazona w historii (zaraz za "Fleabag" i "Invincible"). Na bardzo wczesnym etapie szefowie platformy rozpoczęli więc dyskusje o możliwych spin-offach "The Boys". Obecnie trwają prace nad aktorskim serialem poświęconym grupie nastoletnich herosów należących do grupy znanej jako G-Men, ale akurat na niego poczekamy najdłużej.



Jeszcze wcześniej, bo w czerwcu 2022 roku "The Boys" otrzymają premierowe odcinki 3. sezonu głównej serii. Oczekiwanie na tę produkcję w zamierzeniu miał zaś osłodzić debiut animowanej antologii stworzonej przez różne popularne osobistości z Hollywood. Swoje segmenty dla "The Boys: Diabolical" przygotowali m.in. Seth Rogen i Evan Goldberg, Justin Roiland i Ben Bayouth, Garth Ennis, Awkwafina, Andy Samberg czy Aisha Tyler. Mowa więc o osobach, które wcześniej pracowały nad takimi hitami jak "Invincible", "Rick i Morty", "Archer" oraz "Shang-Chin i legenda dziesięciu pierścieni", skeczami "Saturday Night Live" czy oryginalnym komiksem "Chłopaki".