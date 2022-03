Specjalna promocja "na zawsze" (a raczej: do momentu, w którym nie cofniecie subskrypcji) obejmie każdego z dotychczasowych użytkowników usługi HBO GO oraz każdego, kto zarejestruje się na HBO Max do końca marca 2022 roku! I właśnie dlatego warto się pośpieszyć.



Rejestracja do końca tego miesiąca zagwarantuje rabat -33 proc. - comiesięcznie płacony abonament wyniesie wówczas 19,99 zł. Każdy, kto założy konto w kwietniu i później (lub cofnie subskrypcję, by później ją wznowić), będzie płacić pełną kwotę - docelowa cena HBO Max to 29,99 zł miesięcznie.



HBO Max możemy oglądać na trzech urządzeniach jednocześnie (serwis umożliwia też utworzenie pięciu różnych profili). Użytkownicy korzystający z usługi na urządzeniach mobilnych mają możliwość pobrania interesujących ich tytułów i obejrzenie danego filmu lub serialu bez dostępu do Internetu. Pamiętajmy też, że tytuły, które znajdują się w ofercie HBO Max, wciąż będzie można obejrzeć, mając wykupiony odpowiedni pakiet w Playerze lub Canal+.