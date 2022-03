Polsat Box Go na marzec: "Wszystkie nasze strachy" i inne nowe filmy i seriale, które warto obejrzeć

Popularność usługi Polsat Box Go nieustannie rośnie - i to nie tylko ze względu na jej bogatą ofertę sportową. Serwis Telewizji Polsat oferuje swoim użytkownikom coraz więcej, o czym wspominaliśmy już przy okazji ogłoszenia wiosennej ramówki. Do oferty serwisu - w ramach pakietu Polsat Box Go Premium - przedpremierowo będą trafiać wybrane seriale (i to z wyprzedzeniem nawet siedmiu dni). A to ciągle nie wszystko.