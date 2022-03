"Bo we mnie jest seks" i "Układanka". Co pojawia się, a co znika z Netfliksa?

Na Netfliksie nowości nie brakuje. W mijającym tygodniu do oferty serwisu dołączyły interesujące filmy i seriale, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. A jakbyście seanse "Strażników Sprawiedliwości" i "Układanki" mieli już za sobą, to możecie zacząć zacierać rączki na "Projekt Adam" czy "Bo we mnie jest seks". Jak to jednak zwykle w takich sytuacjach bywa, serwis coś nam daje, ale też coś zabiera i zaraz zniknie z niego pewna komedia.