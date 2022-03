Świetny gest Netflix Polska: od dziś w ustawieniach napisów znajdziemy język ukraiński

Teraz dowiedzieliśmy się, że od dziś dodatkowo w ustawieniach napisów Netfliksa znajdziemy język ukraiński - przy czym nie będzie opcją dla absolutnie wszystkich tytułów, ale dla tych dostępnych do tej pory w Ukrainie.



Niektórzy zastanawiają się, dlaczego wszystkie filmy i seriale nie są od razu dostępne we wszystkich wersjach językowych, jakimi dysponuje Netflix. Sprawa jest prosta: po pierwsze, na każdym z rynków wyświetlanych jest kilka (5-7) najodpowiedniejszych języków napisów w oparciu o lokalizację i językowe ustawienia. Po drugie, chodzi o ograniczenie opłacalności oglądania za pomocą VPN - to content-blocking, zniechęcający do opłacenia konta w kraju, w którym za podobną ofertę zapłacilibyśmy mniej.



Przypominamy, że na Netfliksie znaleźliśmy 134 produkcje z ukraińskim dubbingiem (tutaj wyróżniliśmy produkcje dla najmłodszych). Serwis umożliwia zmianę języka całego profilu na ukraiński, a filtr ułatwia szybkie wyróżnienie przetłumaczonych produkcji.