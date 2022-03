Już od ponad tygodnia trwa agresja Rosji na Ukrainę. Większość Europy zjednoczyła się, by jak najbardziej uprzykrzyć Władimirowi Putinowi życie; obywatele wielu krajów starają się pomagać w miarę swoich możliwości. Do antywojennych protestów dołączają członkowie elity - dzieci rosyjskich oligarchów, które wyrażają swój sprzeciw w sieci, uświadamiają odbiorców i proszą, by nie utożsamiać wszystkich Rosjan z ich prezydentem-zbrodniarzem.



Zauważył to m.in. "The Independent", wskazując wyłamywanie się części najmłodszych członków rosyjskich elit spod klosza propagandowych narracji - dzieciaki wysoko postawionych państwowych urzędników i bogaczy dołączają artystów i sportowców.