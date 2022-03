Catwoman, Riddler, Pingwin i Gordon to ważne postaci nowego "Batmana". Gdzie wystąpili wcześniej?

Wszystkie opublikowane zwiastuny nowego "Batmana" jasno wskazują, że głównym przeciwnikiem Mrocznego Rycerza w tegorocznym filmie będzie właśnie Riddler. Równie inteligentny co sadystyczny mistrz zagadek pojawił się do tej pory dwukrotnie na dużym ekranie. W filmie "Batman zbawia świat" z 1966 roku wcielił się w Frank Gorshin, który odgrywał go również w dwóch sezonach kultowego serialu. Ta wersja Człowieka-Zagadki ma zdecydowanie bardziej komediowy sznyt niż to, co zobaczymy w zbliżającej się wielkimi krokami produkcji.