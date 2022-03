Co się stało z mistrzem horrorów? Stephen King porzucił grozę

Trzeba mieć na uwadze, że współcześnie tego typu sztywne podziały gatunkowe bardzo rzadko okazują się pożyteczne. W dobie postmodernizmu powieści rozrywkowe mogą mieszać ze sobą elementy thrillera, political-fiction, horroru i kryminału, a mimo to być zjadliwe dla czytelników. Wspomniane powyżej powieści Kinga też nie są horrorami czystej krwi i mają w sobie fragmenty przynależące do innych gatunków.



Jednocześnie całe to zamieszanie nie przeszkadza nikomu z nas w jasnej i jednoznacznej ocenie elementów przynależących do szeroko rozumianego horroru. Doskonale wiemy, co można określić tym mianem i dlaczego.