Internauci zwracają uwagę, że kwestię praw do emisji wybranych animacji z ukraińskim dubbingiem zapewne da się załatwić "od ręki", bo w obecnych okolicznościach każdy za nie odpowiadający powinien z chęcią udostępnić je w ramach wyższej konieczności, nawet na zasadzie "bierzcie, o pieniądzach pogadamy później (albo i wcale)".



Przypominamy, że choć możemy zmienić język aplikacji Netflix na ukraiński, jedynie wąska część biblioteki posiada pełny ukraiński dubbing - a jeszcze węższa część to odpowiednie dla dzieciaków animacje.



Co więcej, nawet produkcje z założenia dostępne z ukraińskim dubbingiem (zakładamy językowy filtr na Netfliksie i widzimy wszystkie tytuły) mają często zablokowane inne wersje dźwiękowe, które okazują się dostępne wyłącznie na niektórych urządzeniach.



Przyłączamy się zatem do apelu: Netflix, HBO i reszta - do dzieła!