Rosjanie nie obejrzą "Batmana". Amerykańskie studia wstrzymują dystrybucję kinową w Rosji

Rosjanie nie obejrzą "Batmana" w kinach. Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że nie zobaczą też "To nie wypanda" i "Morbiusa". Hollywood dołącza się do dotychczas nałożonych za agresję Putina sankcji. Federacja Rosyjska staje się coraz bardziej odizolowana od reszty świata, a skutki zaatakowania sąsiedniego kraju dotkliwie odczuwają zwykli obywatele.



Putin rozwścieczył niemal cały świat. Nawet Szwajcaria zrezygnowała ze swojej zwyczajowej neutralności. Ba, FIFA, co prawda z opóźnieniem, ale w końcu podjęła słuszną decyzję. Hollywood też nie ma zamiaru z założonymi rękami patrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie. Kolejne wytwórnie wstrzymują więc dystrybucję potencjalnych hitów na rynku rosyjskim.