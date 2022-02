Najpopularniejsze seriale i filmy na Amazon Prime Video. Sprawdzamy, które z nich są najlepsze

Kochamy superbohaterów. Cały świat oszalał na ich punkcie. A gdyby ci nadludzie byli źli do szpiku kości? "The Boys" wywraca na lewą stronę schemat opowieści o trykociarzach. Robi to, zalewając ekran krwią i mnożąc bluzgi padające z ekranu. Tak szalonego serialu jeszcze nie widzieliście. A jeśli widzieliście, to zapewne właśnie oglądacie go kolejny raz, bo od kilku tygodni co chwilę gości w zestawieniu najpopularniejszych tytułów w Polsce na Amazon Prime Video.



Serial dostępny na Amazon Prime Video.