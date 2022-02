Z drugiej strony warto pamiętać, że nie znamy szczegółów ustaleń między Tolkien Estate i Amazonem. Kiedy dana postać lub wątek mogą pojawić się w serialu, a kiedy jest to absolutnie wykluczone. Co z licznymi bohaterami, które występują w wielu książkach? Czy Payne'owi i McKayowi wolno było użyć tylko informacji o Gil-Galadzie, które występują we "Władcy Pierścieni", a wszelkie dodatkowe informacje poszerzające np. jego niechęć do Annatara, Pana Darów nie zostaną nigdy wspomniane? Z jak ostrymi zasadami mamy tutaj do czynienia? Odpowiedzi na podobne pytania poznamy zapewne dopiero w trakcie oglądania serialu. Już dzisiaj możemy się za to przyjrzeć szczegółowo, jakie informacje o Drugiej Erze znajdziemy wyłącznie w dodatkach, a jakie w "Silmarillionie" i "Niedokończonych opowieściach".