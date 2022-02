Twórcy łączą "Walhallę" z oryginałem nie tyle fabułą, co skrupulatnie odnoszącą się do niego estetyką i atmosferą. Oglądając nową produkcję nieustannie czujemy, że jest ona związana z "Wikingami", a nie, dajmy na to, "Upadkiem królestwa". Poza tym - zgodnie z zapowiedzią - otrzymujemy zupełnie odrębną historię, opowiedzianą, cóż, zdecydowanie ciekawiej, niż finałowe sezony pierwowzoru. Pochwały kieruję zwłaszcza w stronę charakterów bohaterów, które są dalece bardziej intrygujące i niejednoznaczne, a ich działania niemal zawsze sensownie umotywowane.



Twórcy sprawnie zarzucają haczyk, od razu wrzucając nas w środek krwawego historycznego wydarzenia i kilku mniejszych i większych konfliktów, których część miała trwać jeszcze przez długie lata, pochłaniając ogromne liczby ofiar.



Poza tym to, no cóż, wciąż "Wikingowie" - dużo krwi, nieco seksu, brody, długie włosy, groźne okrzyki, zemsta, chwała, umiarkowanie interesujące romanse, znakomite sceny walk, dużo - uwaga - naprawdę niezłego humoru. Historyczne wydarzenia i postacie wymieszane z radosną twórczością scenarzystów (spokojnie, choć pozwalają sobie na odstępstwa i modyfikacje, podchodzą do historii z szacunkiem - zresztą, zupełnie jak w poprzednim przypadku). I w końcu - przekonująca i zniuansowana gra pierwszoplanowych aktorów (cała reszta to występy oparte na fizyczności), którzy nie popadają w przesadę i autoparodię (Ivar oraz, wybaczcie, Floki - to na was patrzę).



Jasne, w ostatecznym rozrachunku obcowanie z "Walhallą" to oczekiwanie na kolejne sceny potyczek i zwroty akcji (których nadmiar zdecydowanie osłabia wywołane wrażenie, nie wspominając o niespecjalnie przekonującym sposobie ich sprzedawania przez twórców) - serialowi brak większych ambicji, ale nie da się mu odmówić walorów rozrywkowych i przyzwoitego, stosunkowo angażującego scenariusza (nie licząc może nagle i z niewiadomych powodów porzucanych wątków, nad którymi wręcz wypadałoby się pochylić, bo zapowiadały się znakomicie).



To kolejny, solidnie zrealizowany i napisany serial o wikingach, który raczej nie oferuje nic ponad przyzwoitą frajdę (zaznaczę, że pierwsze sezony poprzednika miały przewagę świeżości i, cóż, postaci typu Ragnar czy Athelstan). Z drugiej strony - trudno wytknąć mu wady na tyle istotne, by warto było o nich dyskutować. Jeśli cenicie sobie serial z 2013 roku, nic nie powinno popsuć wam zabawy. Może też zostawić was z przyjemnym poczuciem obejrzenia wstępu do czegoś większego, co szkoda byłoby ominąć.