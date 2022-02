Amerykanie odkryli sztuczkę z gwoździem z "Pytania na śniadanie". Mem "k*rwa, przepraszam" ma już 6 lat

I tak dalej, i tak dalej. W podsumowaniu jest rada, by niebezpieczne sztuczki pozostawiać profesjonalistom. O magicznym fakapie napisał też brytyjski portal LADbible - to jeden z najpopularniejszych serwisów rozrywkowych świata. Na samym Facebooku śledzi go ponad 37 milionów osób, czyli mniej więcej tyle, ile mieszkańców liczy kraj, z którego pochodzi viral.



W artykule jest podlinkowane wideo z ostrzeżeniem: "Znów pojawił się film pokazujący, jak zuchwała sztuczka z magicznym kolcem poszła strasznie nie tak. Obejrzyj poniżej, jeżeli się odważysz". Dziennikarz chwali Marzenę Rogalską, że zniosła to naprawdę nieźle. "Wątpię, by Piers Morgan był tak wyrozumiały" - dodaje. No to teraz czekamy, aż Amerykanie odkryją na nowo kultowy wjazd na skuterze w wykonaniu Conrado Moreno w programie "Europa da się lubić". On również rzucił hasłem "O k*rwa, przepraszam".