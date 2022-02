W 2022 roku rozpoczęła się nowa, bardziej globalna era w historii rozwoju serwisów VOD. HBO Max wejdzie do Polski i Europy Wschodniej już 8 marca, a Disney+ podobny krok przeprowadzi kilka miesięcy później. Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów kryjących się za debiutem usługi Disneya w Polsce (nawet cena jest zagadką), ale już dzisiaj da się wyczuć pewną ekscytację. Pytanie, czy wejście HBO Max i Disney+ będzie hitem czy klapą nie jest natomiast wcale takie oczywiste.



Każda tego typu rewolucja kryje w sobie niemało zmiennych i wcale niełatwych do przewidzenia niespodzianek. Nawet najlepsze analizy nie są w stanie przygotować gigantów VOD na ludzką nieprzewidywalność. Z tego powodu zresztą dosyć ostrożnie podchodzę do raportów jak ten przygotowany przez Digital TV Research. Firma skupiająca się na badaniu rynku telewizyjnego i streamingowego właśnie ogłosiła swoją najnowszą prognozę na rozwój płatnego Video on Demand w kolejnych pięciu latach.