Nie będzie 3. sezonu "Another Life". Netflix kasuje serial science fiction po zaledwie dwóch odsłonach. Tym samym nie dowiemy się, jak dalej potoczyły się losy astronautki Niko i jej załogi, z którą w 2019 roku użytkownicy platformy wyruszyli w kosmiczną podróż w poszukiwaniu obcej cywilizacji. Informacja ta z pewnością zasmuci fanów produkcji. Problem w tym, że nie ma ich zbyt wielu.



Jak wynika z oficjalnych danych Netfliksa ze strony TOP10.Netflix, między 18 a 24 października (jedyny tydzień, kiedy serial trafił do globalnego zestawienia serwisu) 2. sezon "Another Life" oglądano przez niecałe 16 mln godzin. Nie jest to zbyt powalającym wynikiem, a weźmy też pod uwagę, że już po pierwszej odsłonie produkcji krytycy nie pozostawiali na niej suchej nitki. Decyzja o jej skasowaniu wydawała się więc jedynie kwestią czasu.