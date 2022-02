Nowy ranking TOP 10 reżyserów w historii jest absurdalny. Na podium Christopher Nolan, ale kim są dwaj goście nad nim?

Każdy z nas ma zapewne swoją własną prywatną listę TOP 10 najlepszych reżyserów w historii. W ciągu ostatnich 100 lat powstało tak wiele wybitnych dzieł, że ograniczenie swojego rankingu do tak arbitralnej liczby twórców wydaje się wręcz absurdalne. Z drugiej strony, nawet najbardziej wszechstronni artyści od czasu do czasu zanotowali jakąś wpadkę lub po prostu film, który nie przypadł do gustu ich fanom. Dlatego na pierwszy rzut oka zestawienie TOP 10 reżyserów i reżyserek oparte na ich wymiernych i policzalnych osiągnięciach wydaje się interesującym pomysłem.



Nowa lista z podziałem na płeć twórców powstała z inicjatywy serwisu Uswitch, który przygotował ją w kontekście niedawnego ogłoszenia nominacji do tegorocznych Oscarów. Wyniki oparto na czterech różnych zmiennych: liczbie nagród przez reżysera/reżyserkę (za IMDb), średniej ocen otrzymanych od krytyków (za Rotten Tomatoes), średniej ocen otrzymanych od widzów (również za Rotten Tomatoes), a także wynikach osiągniętych w globalnym box office. Każda z tych wartości ma realne znaczenie w tym, jak oceniamy sukces danego filmu, a co za tym idzie również jego twórców. Okazuje się jednak, że same w sobie prowadzą do bardzo wykrzywionych wniosków.