Kossakowski zabrał głos po łomocie na Prime Show MMA. Pokornie prosi Jasia Kapelę o rewanż

Pycha kroczy przed upadkiem, a potem jest tylko przypał także, co mogę więcej powiedzieć, k*rwa? Muszę jakoś przetrawić to co się stało. Lecimy po rewanż, to jest tylko freak fight bez kitu. Nie ma miejsca na płaczki, stańmy w prawdzie. Melanżowałem cały czas, wyszedłem do tej walki z melanżu. Kapela się dobrze przygotował, wyszedł do walki. Także szacunek dla mojego przeciwnika za to, że wygrał. Ja byłem pyszny, dalej jestem głupi, tak jak byłem kiedyś. Chciałem fajnie wystąpić, przekazać trochę wartości młodzieży, jak zawsze, k*rwa, d*bil typowy musi się naprężyć

- mówi Ziemowit Kossakowski.