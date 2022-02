W komentarzach po walce najczęściej przewijało się stwierdzenie w stylu, że to "największy sukces lewicy od czasów rządu SLD". Internauci śmiali się też Kossakowskiego, który dał się pokonać takiemu przeciwnikowi. "Jak żyć ze świadomością ze dostałeś wpierd*l od Jasia Kapeli. Współczuję", "Ale wstyd nie oglądam tego gówna ale z kapelą... Jak on spojrzy w lustro...", "Jaś tylko udawał takiego, co go można na liścia strzelić, a tu zdziwko, niespodzianka dla Kossakowskiego i nieco więcej pokory dla Ziemowita" - czytamy w komentarzach. Prawicowy bloger został tak poturbowany, że ratownicy zabrali go na wózku.