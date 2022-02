"Wikingowie" planują najechać Netfliksa. Te premiery w serwisie musisz zobaczyć

Jakie filmy i seriale oglądać na Netfliksie? W mijającym tygodniu mieliśmy premierę "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" i "Ktoś z nas kłamie". Z ich seansami należy się śpieszyć, bo zaraz do nich dołączą kolejne tytuły, jak chociażby "Wikingowie: Walhalla". Serwis ma jednak to do siebie, że coś nam daje, a coś zabiera. Niedługo z usługi znikną więc "Kobiety mafii 2".