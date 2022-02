Polski reprezentant zwyciężył 11. edycję "The Voice of Poland" i ma na koncie album o tytule "Ochman". Wydał go w zeszłym roku i był za niego nominowany do Odkryć Empiku. Jego ballada River przypomina niektórym Arcade Duncana Laurence'a, który wygrał Eurowizję w 2019 w Tel Awiwie. Czy to pomoże polskiemu muzykowi? Przekonamy się już w maju. Krystian Ochman wystąpi w drugiej części drugiego półfinału 12 maja.



66. Konkurs Piosenki Eurowizji w 2022 roku odbędzie się w dniach 10-14 maja w Turynie.



* zdjęcie główne: Eurovision Song Contest / YouTube