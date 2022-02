(Krzysztof Kotyniewicz): Nasz zespół jest owocem nietypowej kampanii, przygotowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i Tygodnia Głuchych przez Polski Związek Głuchych oraz Agencję Change Serviceplan. Pomysł na nią narodził się z potrzeby edukacji społecznej na temat odbioru muzyki przez osoby Głuche, które kochają muzykę tak samo, jak osoby słyszące, i również chcą tworzyć kulturę. Nazwa zespołu "UnMute" to w dosłownym tłumaczeniu "wyłącz wyciszenie". My rozumiemy to jako stop ciszy - naszej ciszy. A teraz chcemy głośno mówić o naszych potrzebach i marzeniach.



(Julia Kramek): Cała nasza grupa znała się dobrze już wcześniej. Część z nas chodziła do jednej szkoły, a pozostałe osoby brały udział w imprezach sportowych. Moja przygoda z muzyką zaczęła się w okresie liceum. Dołączyłam wtedy do grupy Młodzi Migają Muzykę (MMM), potem wystąpiliśmy z Sarsą w Sopocie. Mimo wszystko UNMUTE i to, co teraz wspólnie robimy - włącznie z przygotowaniami do Eurowizji - jest dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem.



(Zuzanna Szymańska): Muzyka towarzyszyła mi od małego. Moja mama, która jest osobą słyszącą, zawsze ze mną tańczyła i śpiewała, a mój tata, mimo że jest Głuchy, uwielbia taniec towarzyski. Właśnie ta moja pasja wpłynęła na to, że wzięłam udział w castingu na nabór do zespołu UnMute, który ogłosił Polski Związek Głuchych oraz Agencja Change Serviceplan. Zaprosiłam też pozostałe osoby, które razem ze mną wygrały ten casting i tak właśnie staliśmy się zespołem UnMute. Każdy z nas pasjonuje się muzyką.