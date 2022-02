Zwiastuny "Psa" dość dobrze oddają naturę obrazu - to uczciwe, być może aż zanadto powściągliwe zapowiedzi, które nie obiecywały nic więcej, niż momentami zabawny, a momentami poruszający buddy movie z byłym komandosem i krnąbrnym psiakiem na pierwszym planie. Film, który trafił właśnie na ekrany film, może was jednak zaskoczyć - znamy wiele podobnych historii o takich przyjaźniach, jednak nowa produkcja z Channingiem Tatumem w roli głównej to bezdyskusyjnie górna pólka w swojej kategorii. I ma do powiedzenia coś więcej, niż seria psich dowcipów.



"Pies" to stosunkowo prosta historia o trudnych przeprawach przez życie - przede wszystkim o niezdolności pozostawienia za sobą traum i zakodowanych sposobów myślenia. Głównym bohaterem jest były United States Army Ranger, Jason Briggs, który tak przywykł do wojskowej codzienności, że teraz nie potrafi ułożyć sobie bez niej życia. Wielokrotnie ranny, wciąż dochodzi do siebie po urazie mózgu, który uczynił go niezdolnym do czynnej służby - stara się jednak, walczy, robi postępy. Gdy pewnego dnia otrzymuje szansę powrotu do pracy, reaguje bezgranicznym entuzjazmem. Nie waha się i zamierza ją wykorzystać. Rzecz w tym, że - jak się okazuje - ta szansa ma futro, cztery nogi i imię Lulu; jest to belgijski owczarek o imponującej historii zasług w wojskowej służbie. Briggs musi zawieźć Lulu na pogrzeb jej zmarłego pana (i swojego dawnego towarzysza broni) - kilkudniowa podróż kalifornijskim wybrzeżem nie wydaje się zbyt trudnym zadaniem, ba, przywodzi raczej na myśl przyjemny, beztroski urlop.



Nietrudno się domyśleć, że z beztroski nici - Lulu to, jakżeby inaczej, suczka niepokorna, bystra i niesforna, która za ludzkim towarzystwem niespecjalnie przepada (wiąże się to z przerażającymi doświadczeniami wyniesionymi z ognia walki), a Briggs wcale nie jest w tej materii wyjątkiem. Eufemistycznie pisząc - wszelakie wydawane przez żołnierza polecenia ma w głębokim poważaniu, ba, potrafi naprawdę się wściec i zrobić użytek ze swoich kłów (pogryziona tapicerka ukochanego wozu Briggsa to drobiazg w porównaniu z innymi destrukcyjnymi aktywnościami zwierzaka). Wiemy, do czego to wszystko zmierza - w istocie Lulu to istota o złotym sercu, ale trzeba wiedzieć, jak do niej dotrzeć. Między innymi właśnie tego weteran musi się nauczyć.