Filmy na bazie gier wideo od lat dosyć nieskutecznie walczą ze stigmą wyjątkowo niskiego poziomu. Do tej pory Hollywood nie zdołało nas jednak zadowolić, choć gracze od lat mają pomysły na pełnometrażowe produkcje i seriale na bazie kultowych marek. Szansą na poprawę nieudanego trendu w najbliższym czasie będą mieć trzy tytuły. Już 18 lutego w polskich kinach zadebiutuje "Uncharted", a na Netfliksa trafi serial animowany "The Cuphead Show". Niejeden widz sporo obiecuje też sobie po serialowej wersji "The Last of Us".