Dla wielu osób to (opowiadanie - przyp. red.) było coś, co miało określoną wartość. Niektórym się to spodobało, innym mniej. Natomiast to, co było dla mnie najważniejsze, to było to właśnie drżenie serca. To jest ten moment, kiedy ja wyczuwam pismo nosem i wiem, że to jest rzecz, za którą warto by podążyć, bo to jest nowe wyzwanie. I gdyby ktokolwiek mnie zapytał, czy ja rok temu planuję niesamowitą karierę w zakresie pisarstwa fabularnego, to być może parę razy przeszło mi to przez myśl, ale nigdy bym się na to nie zdecydował, bo właśnie popularyzuję naukę w formie "Polimatów", książek i tak dalej. Dzisiaj to jest coś, czym się bardzo mocno zainteresowałem

- mówi Kotarski.