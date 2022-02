"Oszust z Tindera" chce podbić Hollywood. Kontrakt podpisany, a w planach randkowe show

Film true crime "Oszust z Tindera" to kolejny sukces Netfliksa. Historia "księcia diamentów", czyli wyłudzacza znanego jako Simon Leviev, podbiła świat. Jest to opowieść szokująca, nieprawdopodobna i polaryzująca odbiorców, którzy nieustannie na jej temat dyskutują, winą obarczając również ofiary mężczyzny (trzy kobiety, które walczą o wyjście z olbrzymich długów). Mężczyzna z uczciwego życia zrezygnował ponad dekadę temu, a jego ofiar było najpewniej znacznie więcej.



Po krótkiej odsiadce naciągacz powrócił do wystawnego życia - być może również do kolejnych wyłudzeń i przekrętów. Nie da się ukryć, że potrafi wywęszyć biznes i zadbać o szybką poprawę swojego statusu majątkowego. Po nieudanej próbie podjęcia współpracy z twórcami netfliksowego dokumentu, Leviev (który tak naprawdę nazywa się Shimon Hayut) zapowiedział oficjalne odniesienie się do ukazanej w nim historii. Póki co nic takiego nie miało miejsca, jednak zagraniczna prasa uważnie śledzi jego poczynania - jeden z serwisów donosi, że hochsztapler planuje zrobić karierę w Hollywood.