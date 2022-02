Rodzina zastrzelonej operatorki pozywa Aleca Baldwina. Ma dowody

Rodzina Halyny Hutchins oskarża Aleca Baldwina i inne osoby z produkcji o śmierć operatorki. "Pozew wymienia Aleca Baldwina i inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na planie, których lekkomyślne zachowanie i cięcia kosztów doprowadziły do ​​bezsensownej i tragicznej śmierci Halyny Hutchins" - powiedział adwokat Brian Panish.



O skąpstwie i zatrudnianiu amatorów mówił wcześniej też przyjaciel operatorki i mistrz oświetlenia, Serge Svetnoy. 42-letnia Hutchins umarła mu w ramionach, a on sam później też pozwał Baldwina. Halyna Hutchins zginęła na planie filmu "Rust" 21 października zeszłego roku. Postrzelony został też reżyser, Joel Souza, ale udało mu się przeżyć. Według wstępnych ustaleń był to nieszczęśliwy wypadek.



Cały czas jednak nie poznaliśmy dokładnych okoliczności śmierci operatorki, a także osób za to odpowiedzialnych. Sprawa poruszyła wszystkich i podniosła dyskusję o zupełnie niepotrzebnym używaniu prawdziwej broni na planach. Graficy potrafią ją przecież wygenerować w komputerze, a to nie była pierwsza taka tragedia.