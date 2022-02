Polscy aktorzy w "The Crown". Takie informacje to my bardzo lubimy. W końcu cały kraj szalał, kiedy okazało się, że nasz rodak, który kiedyś grał papieża, wcieli się w dresiarza w "Hawkey'u". Niemniej ucieszyliśmy się też nieco wcześniej, gdy Quentin Tarantino szukał kogoś od nas, aby w "Pewnego razu... w Hollywood" wykreował Romana Polańskiego. Wrodzony patriotyzm zawsze każe nam trzymać w takich sytuacjach kciuki za kogokolwiek, kto ma szansę pokazać się za granicą.



Nie inaczej jest w tym wypadku. Tym bardziej że przecież mowa o jednym z najpopularniejszych seriali w historii Netfliksa. Dzięki "The Crown" użytkownicy platformy od 2016 roku regularnie zaglądają do pałacu Buckingham i za kulisy brytyjskiej polityki. Ta przygoda wraz z 6. sezonem dobiegnie końca, ale dwie (a na pewno pierwszą z nich) nadchodzące odsłony produkcji przyjdzie nam śledzić uważniej niż wszystkie poprzednie.