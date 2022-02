W 3. sezonie "Wiedźmina" zobaczymy kolejnego znanego z książek antagonistę - ekipa poszukuje aktora

Trwają też castingi. Jak donosi serwis Redanian Intelligence, zespół poszukuje aktora, który wcieli się w znanego z książek antagonistę (niektóre serwisy sugerują obecność tej postaci również w grze, jednak niesłusznie). Przypomnijmy, że polowanie na Ciri w serialu już się rozpoczęło - do poszukiwań dziewczyny dołączają kolejne siły i stronnictwa.



Jedną z osób, które tropiło Lwiątko na zlecenie, był Ralf Blunden zwany Profesorem - najemny zabójca, który współpracował z innymi kolegami po fachu: Krótkim Yaxą i Heimem Kantorem. Przydomek Blundena wiązał się z korzystaniem z przesadnie wyszukanego, przeintelektualizowanego słownictwa; nosił też okulary.



Mężczyzna pojawił się w "Czasie pogardy", Andrzej Sapkowski nie poświęcił mu jednak zbyt wiele uwagi (choć warto wspomnieć, że Codringher określił jego i jego towarzyszy jako groźniejszych niż Micheletów) - Profesora wraz z towarzyszami w miejscowości Anchor wytropił i pozabijał Geralt z Rivi.



Redanian Intelligence dotarło do fragmentów przesłuchania - słownictwo, z którego korzysta postać, idealnie pokrywa się z tym książkowym. Być może adaptacja poświeci mu nieco więcej uwagi.



Na postaci Profesora był wzorowany Magister - płatny zabójca na usługach Azara Javeda, który pojawił się w pierwszej części gry "Wiedźmin". Niektóre serwisy, w tym RI, błędnie podają, że to ta sama postać - jasne, w gruncie rzeczy wiele je łączy i zachowują się niemal tak samo, są jednak zupełnie innymi osobami.



Wiedźmin: dwa pierwsze sezony serialu zobaczycie na Netfliksie.