"Moon Knight" będzie najbrutalniejszą produkcją MCU. Serial wyznaczy nowe granice

Feige powiedział bez ogródek: "jest brutalny". W rozmowie z magazynem opowiedział, że Disney+ przesunął granicę tego, co robili do tej pory - w "Moon Knighcie" mamy zobaczyć sceny bardzo intensywne, jak choćby ta, w której bohater wyżywa się na innej postaci - jest wówczas "głośno i brutalnie", pojawia się myśl: "wycofamy się z tego, prawda?" Jak mówi Feige: "Nie, nie wycofamy. Nastąpiła zmiana tonu. To jest coś innego. To jest Moon Knight".



Wcielający się w tytułową postać Oscar Isaac opowiedział, że twórcy podjęli kilka ryzykownych decyzji (również związanych z ukazaniem sposobu radzenia sobie ze stanem zdrowia psychicznego głównego bohatera, który cierpi na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości). Aktor dodał jednak, że ponieważ jest to seria limitowana, a nie film, to nie ma presji na imponujący wynik w box office - "byliśmy w stanie podjąć większe ryzyko, by wprowadzić tę eksperymentalną jakość na ogromną skalę".



Jeśli natomiast przyjrzymy się zdjęciu bohatera z okładki "Empire", zobaczymy, że jego pięść i ostrza są brudne od krwi.