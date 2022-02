W ekstremalnie dużym skrócie można by powiedzieć, że Doktor Fate to Doktor Strange od DC. Takie określenie byłoby jednak niesprawiedliwe dla tego bohatera. Po pierwsze dlatego, że zadebiutował znacznie wcześniej i to właśnie Marvel skopiował pomysł DC. A po drugie, bo to niezwykle interesująca i niejednoznaczna postać. Kent Nelson to ceniony archeolog, który w trakcie wykopalisk w Dolinie Ur odkrywa grób Nabu i odnajduje tam Hełm Fate'a. Dzięki niemu zyskuje dostęp do wielkiej mądrości i szeregu magicznych mocy. Co ciekawe, podobne origin story ma też lider JSA, czyli Hawkman. On również we współczesnym świecie pracował jako archeolog, ale w rzeczywistości jest reinkarnacją egipskiego księcia, który dzięki swoim metalicznym skrzydłom potrafi latać.