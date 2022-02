"Wataha" obok "Squid Game" i "Gomorry". Polski serial na liście najlepszych The Sunday Times

Brytyjscy dziennikarze całkiem słusznie stwierdzili, że zagraniczne seriale przestały być niszowe (wydaje mi się, że my o tym już wiedzieliśmy od dawna). Jako przykład podają koreańskie "Hellbound", które w sumie obejrzano przez 43 miliony godzin w trzy dni. Zauważyli też, że "napisy są mile widziane", bo skłaniają nas do skupienia się na ekranie telewizora, a nie smartfona. No dobra, co w takim razie znalazło się w pierwszej dziesiątce? Lista wcale nie jest taka oczywista.