Pierwszy oryginalny serial Netfliksa ma 10 lat. Wybieram najlepsze Netflix Originals dekady

Długo zastanawiałem się na zamieszczeniem "Miłość, śmierć i roboty" na tej liście. W 2019 roku nie zabrakło mocnych nowości na Netfliksie, ale nie to było głównym powodem moich wątpliwości. Chodzi po prostu o to, że 2. sezon "Miłość, śmierć i roboty" jest znacznie gorszy od pierwszego. Wysuwanie tej antologii krótkometrażowych animacji na piedestał pozostawia więc we mnie pewien niesmak.



Ostatecznie zdecydowałem się jednak zostawić ją na tym miejscu. Nie tylko ze względu na jakość 1. części i jej wagę dla całej branży, ale przede wszystkim samą naturę antologii. Każdy pojedynczy odcinek jest tutaj osobnym dziełem jego twórców i byłoby nie fair mieć do większości pretensje za sezon, do którego po prostu nie dołożyli ręki.