"Squid Game": o czym opowie 2. sezon serialu?

Pierwszy sezon pokazał nam również jego brata, który przeniknął do struktur gry. Wiele wskazuje na to, że zginął - spadł z dużej wysokości, ale postrzał w ramię nie wydawał się zabójczy. Wcielający się w tego policjanta Wi Ha-Joon wyznał, że chętnie wróci do serialu - ma nadzieję, że "Jun Ho powróci żywy i historia z jego bratem się rozwiąże". To dobry trop, gdy weźmiemy również pod uwagę, że koreański reżyser chce opowiedzieć nieco więcej o kondycji współczesnej policji i problemów z funkcjonariuszami, co sam przyznał (chodzi tu m.in. o opieszałość i lekceważące podejście do części spraw). Być może okaże się, że materiały wysłane przez Jun Ho dotarły w ręce policji?



Istnieje pora szansa, że powróci również Gong Yoo, koreańska ikona i rozpoznawalna na arenie międzynarodowej gwiazda. W serialu wciela się on w rekrutera, który pozyskuje kolejnych graczy, a według jednej z teorii również strażników. Można zakładać, że Netflix zadba o powrót tak mocnego nazwiska, nawet jeśli aktor znów nie otrzyma zbyt wiele czasu ekranowego.



Kolejnym pomysłem twórcy jest też poszerzona retrospekcja - czyli ukazanie przeszłości Oh Il-nama, gracza numer 001 - wieloletniego VIP-a i jednego z twórców-organizatorów gry. Koreański reżyser powiedział, że chciałby ujawnić więcej szczegółów z jego przeszłości. Filmowiec przyznał też, że zapoznaje się z pomysłami i teoriami fanów i spora szansa, że - jeśli uzna je za wystarczająco dobre - wprowadzi je do swojej historii (ten dotyczący koloru kart rekrutera sam docenił i nie wyklucza, że poruszy ten temat w przyszłości).



Wśród ciekawych pomysłów na przyszłość można wyróżnić też m.in. te dotyczące ukazania rozgrywek w innych krajach (spin-off?), skok w czasie w przeszłość, może do pierwszej gry (wiadomo, że sięgają one co najmniej roku 1988) lub ukazanie ich w przyszłości.