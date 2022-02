Audiobooki rosną w siłę. Tylko w 2021 roku słuchaliśmy ich co najmniej ponad 2000 lat

Badanie próbowało odpowiedzieć między innymi na pytanie o to, w jakiej formie książki smakują nam najbardziej. Tradycjonaliści, radujcie się! Nadal preferujemy papierowe wydawania i to właśnie po nie najchętniej sięgamy, choć e-booki i audiobooki dzielnie je gonią i są coraz bliżej czytelniczych serc. Co ciekawe, nie wynika to ze strachu przed formatem, brakiem narzędzi czy nieznajomości formatu - aż 90 proc. badanych sięgnęło w swojej zeszłorocznej czytelniczej przygodzie po e-booka albo audiobooka.



W badaniu podzielono respondentów na trzy grupy odpowiadające ulubionej formie czytania (lub słuchania) książek. Osoby preferujące e-booki w 80 proc. przyznały, że nie gardzą literą drukowaną, a i chętnie posłuchają, jak ktoś im do ucha poczyta. Podobnie miłośnicy audiobooków chętnie skoczą w bok i z wydaniem papierowym i z napakowanym książkami czytnikiem. Wiernością jednemu medium wykazują się tylko miłośnicy papieru, aż 65 proc. z nich orzekło, że niechętnie sięga po nic, co nie szeleści przy przewracaniu kartek.