Daredevil powróci do MCU. Charlie Cox przyznaje, że tak może wyglądać następne 10 lat jego życia

Fani serialu "Daredevil" czekali na powrót tytułowego bohatera do MCU ponad trzy lata. Od premiery finałowego sezonu na Netfliksie aż po kinowy debiut "Spider-Man: Bez drogi do domu". W międzyczasie o choćby częściowe odrodzenie produkcji zażarcie walczyli nie tylko widzowie, ale też grający główne role Charlie Cox i Vicent D'Onofrio. Marvel postanowił w jakimś sensie nagrodzić ich starania, bo to właśnie tych dwóch aktorów powróciło w 2021 roku do rodziny Marvel Cinematic Universe jako Matt Murdock i Wilson Fisk (ten drugi pojawił się w serialu "Hawkeye").



Wielbiciele obu postaci pod koniec roku stanęli jednak przed niełatwym pytaniem: "Czy Kingpin i Daredevil zagościli w MCU tylko na jedno małe cameo?", Vincent D'Onofrio w rozmowie z portalem Collider przyznawał, że nie zna na nie odpowiedzi, choć ma nadzieję na powrót np. w spin-offie poświęconym Echo. Sądząc po reakcjach na pojawienie się popularnego aktora w "Hawkeye'u", Marvel zrobiłby olbrzymią głupotę, gdyby nie wykorzystał postaci Kingpina w kolejnych projektach Marvel Cinematic Universe. Na ten moment najwyraźniej nic konkretnego nie zostało jeszcze ustalone. Więcej konkretów mógł za to zaoferować Charlie Cox.