Wyśmiewali i nagrywali bezdomnego. Olfaktoria i lekarz z TikToka nie mają teraz życia

Influencerka miała umowę z lekarzem medycyny estetycznej, który jest też popularnym TikTokem - Pawłem Siastałą (na Instagramie ma nick chirurg.plastyczny.flebolog, choć de facto jest lekarzem bez specjalizacji - podobny przypadek co Mama Ginekolog). W ramach wyzwania, które miało być promocją jego kliniki, miała iść do Maka w sukni wieczorowej i zamówić frytki. Przed wejściem do lokalu zostali zaczepieni przez bezdomnego, który podszedł do auta, w którym akurat nagrywali transmisję.