Polskie perełki, które warto obejrzeć. Wybieramy najlepsze seriale Playera

Jak wiemy, Player w swoich pakietach oferuje ponad 20 kanałów (m.in. informacyjnych, sportowych, dla dzieci i kolekcję Discovery+) i gwarantuje dostęp do około 2000 tytułów. Proponuje też opcje dodatkowe, rozszerzające bibliotekę treści (m.in. dostęp do produkcji HBO). Jeśli jednak skupimy się na trzech podstawowych pakietach abonamentowych, wnet okaże się, że już za 8 zł miesięcznie (opcja z relamami; ta pozbawiona spotów i poszerzona o ilka opcji to 18 zł) otrzymamy możliwość oglądania filmów i seriali dostępnych przed premierą w TV, dostęp do seriali Player Original, kolekcji Discovery+ i biblioteki z ponad 50 filmami. Dziś przyjrzymy się serialom - a konkretnie tym najciekawszym spod szyldu Player Original.