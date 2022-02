Zanim jednak zdążyli zareagować, było za późno - Gauthier i Ingley dogadali się z producentem porno, który w nich zainwestował. Kopie taśmy sprzedawano za pośrednictwem stron internetowych - dzięki temu wszyscy zaangażowani mieli zarobić i zachować anonimowość. "Pamela's Hardcore Sex Video" kosztowało prawie 60 dolarów. Pieniądze należało wysłać do kanadyjskiej, produkującej koszulki z siedzibą w Nowym Jorku, która wysyłała taśmy przez Amsterdam. Pam i Tommy zgłosili sprawę policji i zatrudnili prywatnego detektywa do pomocy. Wnieśli też pozew przeciw wszystkim mediom, które ich zdaniem mogły mieć dostęp do taśmy - sąd uznał, że istotnie, mają do niej prawa autorskie.



Gdy w 1997 sąd zakazał Miltonowi kopiowania i sprzedaży, było za późno - całe LA znało to nagranie. Był to moment przełomowy i historyczny: pierwszy raz, gdy podobne nagranie trafiło na czarny rynek i było rozpowszechniane na taką skalę. "Pam & Tommy Lee: Stolen Honeymoon" to pierwszy viral; materiał cieszył się ogromną popularnością i stał się bestsellerem w kategorii filmów dla dorosłych. Największy skandal dekady na zawsze zmienił świat celebrytów - to początek epoki całkowitego niszczenia granic prywatności.



Był to też początek końca kariery Anderson (która trafiła do "Księgi rekordów Guinessa" jako gwiazda najchętniej ściągana z sieci). Aktorce odmawiano na kolejnych castingach - w oczach wszystkich stała się "tą puszczalską", tymczasem Tommy Lee - "bogiem seksu" (również z uwagi na potwierdzenie pogłosek o jego imponującym przyrodzeniu).



Anderson nie wspomina dobrze tego okresu - być może właśnie dlatego odcięła się od produkcji. Zarówno twórcy, jak i wcielająca się w nią Lily James próbowali skontaktować się z bohaterką serialu - bezskutecznie. Ani ona, ani jej były mąż nie zamierzali uczestniczyć w powstawaniu serii. Bliskie Anderson źródła twierdzą, że nie zamierza jej nawet oglądać.



W ostatnim czasie aktorka zniknęła też z sieci, o czym poinformowała w swoich social mediach - co pokrywa się z czasem premiery

"Pam & Tommy".