Red Hot Chili Peppers szaleją w teledysku do piosenki "Black Summer". Za moment nowa płyta!

Równie ważnym newsem jest to, że do zespołu na dobre powrócił syn marnotrawny, czyli John Frusciante. Red Hot Chili Peppers to giganci rocka, którzy mieli swoje wzloty i upadki, ale największe sukcesy (m.in. płyty "Californication" i "By The Way") odnosili w najbardziej znanym i lubianym składzie: Anthony Kiedis na wokalu, Flea na basie, Chad Smith na perce i właśnie Frusciante na gitarze, którego charakterystyczne solówki nieustannie inspirują amatorów strun.